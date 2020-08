Sileri: "Su plasmaterapia in arrivo dati molto promettenti"

Fotogramma

Sulla plasmaterapia "l'orientamento del ministero è andare avanti con forza; ovviamente serve un'evidenza scientifica, so che i ricercatori già la prossima settimana dovrebbero pubblicare dei dati che sono molto promettenti, quindi bisognerà investire in questa ricerca". Così Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in collegamento con Agorà su Rai3.

"Il centro nazionale sangue è già attivato da più di un mese su questo, ci sono diversi centri pronti che hanno già iniziato a prendere sangue da ex pazienti Covid e vedo una prospettiva futura anche per dei sieri iper-immuni qui però entrerà in gioco l'Aifa perché non è più una donazione ma un farmaco", precisa. Sul fronte delle diagnosi "tamponi e test sierologici devono andare insieme nella Fase 2. Già da questa settimana al massimo dalla prossima partiranno i test sierologici".