Sono 477 i poliziotti positivi, 13 ricoverati, i dati in via di stabilizzazione

di Silvia Mancinelli

Quattrocentosettantasette operatori della Polizia di Stato positivi al Covid-19 rispetto ai 458 della settimana precedente. E' un aumento lieve, portato avanti per lo più da poche regioni italiane, quello degli agenti ad oggi contagiati e che sembra di buon auspicio per una fase 2 agli inizi. Restano due i morti, uno nel Lazio e uno in Campania, scende il numero dei ricoverati: 13 rispetto ai 15 dell'ultimo aggiornamento, e cala anche il numero del personale in isolamento: 201, quarantacinque in meno. A "guastare" il trend ottimista sono il Piemonte e la Toscana, dove si registra un incremento di positivi maggiore rispetto all'onda nazionale in via di stabilizzazione: 32 nella prima e 18 nella seconda, contro i 28 e i 12 di sette giorni fa.

Per il resto, nella più colpita Lombardia, si registra un solo operatore positivo in più, così in Liguria, in Veneto e in Campania, due in Emilia Romagna e in Trentino Alto Adige, mentre restano del tutto invariate il Friuli Venezia Giulia, ferma a 4 contagiati, l'Umbria e la Puglia a 12, le Marche a 20, l'Abruzzo a 7, la Sardegna a 6, il Molise e la Basilicata a 1, la Sicilia a 8 e la Calabria a 2. Immutata anche la situazione nel Lazio, dove gli agenti positivi al Covid restano 40 mentre si registra un caso anche in Valle d'Aosta, fino ad oggi e dall'inizio della pandemia nemmeno sfiorata dal virus. Scende anche il numero dei poliziotti in quarantena, da 309 a 241, ma solo per quelli con manifestazioni cliniche sospette. Aumentano, invece, quelli in quarantena per contatti a rischio senza sintomi: 2541 contro i 2482.