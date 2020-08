Viminale, ieri 3219 sanzioni su 257.574 controlli

(Fotogramma)

Sono 3.219 le persone sanzionate ieri in Italia nell’ambito dei controlli disposti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Sono i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. In totale ieri sono state controllate 257.574 persone in tutto il Paese.

In 32 sono stati denunciati per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri. Denunciate inoltre 3 persone positive al virus ‘pizzicate’ fuori casa. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, ieri sono stati effettuati 100.282 controlli: fra questi sono stati sanzionati 149 titolari o esercenti. Le attività ed esercizi chiusi sono stati 19 mentre per 37 è scattata la chiusura provvisoria su disposizione dell’autorità.