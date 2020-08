Coronavirus, 1937 sanzionati

Fotogramma /Ipa

Sono state 179.738 le persone controllate ieri nel corso delle verifiche delle forze di polizia sulle restrizioni legate all'emergenza coronavirus. Emerge dai dati del Viminale secondo cui sono state sanzionate 1937 persone, mentre 16 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale o false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, invece due persone sono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.