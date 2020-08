Coronavirus, pronto l'antivirale in sciroppo

(Afp)

L'Unità operativa di Farmaceutica - Politiche del farmaco dell'Azienda ospedaliero universitaria pisana ha realizzato, in collaborazione con l'Università di Pisa, una formula galenica liquida (sciroppo) dell'antivirale lopinavir/ritonavir a partire dalla forma solida del medicinale (in compresse), per ovviare alla temporanea mancanza del prodotto commerciale liquido (medicinale estero) durante le fasi di importazione.

La formula galenica magistrale messa a punto supera il limite di indisponibilità delle semplici dispersioni in acqua e permette di ottenere un farmaco galenico con disponibilità paragonabile alle forme liquide commerciali.

Il risultato ottenuto deriva dalla collaborazione con il Laboratorio Nmr del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale dell'ateneo pisano, diretto dalla professoressa Gloria Uccello Barretta, con cui è stato possibile, in tempo reale, studiare i profili di disponibilità di formule magistrali alternative e definire la migliore per disponibilità e stabilità.

L'istruzione operativa per l'allestimento galenico di questo farmaco è stata pubblicata sul sito della Associazione Europea di Farmacia Ospedaliera.

I dati dello studio condotto saranno a breve sottomessi per la loro pubblicazione.