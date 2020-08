Coronavirus, Zingaretti: "A giugno sperimentazione vaccino su uomo"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Noi siamo l'unica regione in Italia ad aver investito 5 milioni di euro con l'Istituto Spallanzani per un vaccino scoperto e speriamo, quando sarà, prodotto nel nostro Paese. Confermo che dal mese di giugno inizierà la sperimentazione sull'uomo". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una video conferenza sugli aggiornamenti su 'Regione vicina', il piano di provvedimenti per affrontare la crisi provocata dal coronavirus.