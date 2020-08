Sala va sui Navigli: "Ora meglio, farò più controlli"

(Fotogramma)

Dopo le polemiche per le immagini di ieri sui Navigli, con assembramenti e gente davanti a locali e bar nell'ora dell'aperitivo, il sindaco di Milano Beppe Sala si è recato di persona su uno dei Navigli per controllare la situazione. Mascherina d'ordinanza, il primo cittadino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme al comandante della Polizia locale, Marco Ciacci. "Navigli ora, meglio. Grazie - scrive Sala, in una strada semi deserta -. Io mi prendo la responsabilità di fare più controlli".

Stamattina, nel consueto videomessaggio postato su Facebook, il sindaco si era sfogato annunciando più controlli e lanciando un ultimatum ai suoi concittadini, dicendosi pronto a chiudere i Navigli se la situazione non fosse tornata sotto controllo.