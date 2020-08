Scuola, Ascani: "Sperimentalmente a giugno e luglio servizi per infanzia"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sulla possibilità di riaperture di materne e nidi "sperimentalmente noi vogliamo poter riaprire tra giugno e luglio. Abbiamo inviato al comitato tecnico scientifico la proposta con la numerosità dei gruppi, la moltiplicazione degli spazi e ovviamente la riduzione degli utenti con priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in presenza e le famiglie con particolari fragilità. Aspettiamo una risposta, un altro no sarebbe un danno grave per i bambini". Così Anna Ascani, sottosegretario all'Istruzione, ospite di 24 Mattino su Radio 24.