Coronavirus, nel Lazio 47 casi: trend a 0,6% e 4 decessi

(Afp)

Nelle ultime 24 ore nel Lazio "registriamo 47 casi positivi e un trend allo 0,6%". Sono stati 4 i decessi, "mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.235 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 175 mila". Lo riferisce l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, aggiungendo che il "trend è stabilmente in discesa nelle province" di Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo, "dove complessivamente si registrano 4 casi nelle ultime 24 ore".

L'Assessore ricorda inoltre che "proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Dove si sono registrate situazioni di criticità sono stati svolti audit per verificare la piena applicazione delle indicazioni. Saremo molto severi - ammonisce - fino in alcuni casi alla revoca dell'accreditamento. Chi ha tradito gli anziani non può stare più nel sistema sanitario regionale".