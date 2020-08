Coronavirus, 502 nuovi contagi in Lombardia

Sono 81.225 le persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, in aumento di 502 rispetto a ieri. E' quanto comunica Regione Lombardia. Sono 14.924 le persone decedute in Lombardia, in aumento di 85 unità rispetto a ieri.

Le persone risultate positive al coronavirus nella provincia di Milano sono 21.272, in aumento di 178 unità rispetto a ieri, mentre a Milano città sono 8.965 (+98). Secondo i dati della Regione Lombardia, a Brescia i positivi sono 13.506 (+46), a Bergamo, 11.717 (+46), a Cremona 6.242 (+23), a Monza e Brianza 5.046 (+31), a Pavia 4.742 (+38), a Como 3.480 (+10), a Lodi 3.264 (+42), a Mantova 3.250 (+13), a Varese 3.164 (+16), a Lecco 2.482 (+34) e a Sondrio 1.280 (+4).