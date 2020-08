Coronavirus, oltre 1 milione di controlli in primi 5 giorni fase 2

Da lunedì scorso, quando è scattata la fase 2, sono stati effettuati oltre un milione di controlli alle persone. Lo fa sapere il Viminale, ricordando che, per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, le Forze di polizia sono sul territorio con servizi di controllo a persone e attività. In particolare, in questi primi cinque giorni, sono stati effettuati 1.043.488 sulle persone, 401.412 sugli esercizi commerciali.