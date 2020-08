Rieti, madre e figlia trovate morte in casa

(Fotogramma)

Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte questa mattina in un'abitazione nella frazione di Poggio San Giovanni del comune di Pescorocchiano, in provincia di Rieti. A rinvenire i corpi la polizia locale dopo essere stata allertata dai vicini di casa che non vedendo da giorni la donna più giovane, 66 anni, si sono insospettiti. Sul posto sono giunti quindi i carabinieri di Pescorocchiano, Borgorose e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Cittaducale.

Secondo una prima ricostruzione le due donne sono decedute nel primo pomeriggio di ieri per infarto. La sessantaseienne soffriva di problemi cardiaci ed è stata la prima a morire, poi la madre ultranovantenne vedendo il corpo della figlia probabilmente non ha retto al colpo ed è morta anche lei.