Silvia Romano, Rosa Calipari: "Plauso a chi si è impegnato per sua liberazione"

(Fotogramma/Ipa)

"Sono fortemente felice per la liberazione di Silvia Romano. Finalmente dopo tanto tempo potrà tornare a casa e riabbracciare i suoi familiari". E' il commento, rilasciato all'Adnkronos, di Rosa Villecco Calipari, vedova dell'agente del Sismi Nicola Calipari, ucciso il 4 marzo 2005 durante la liberazione dal sequestro della giornalista Giuliana Sgrena.

"Ho passato 5 anni in Copasir e di sequestri e liberazioni ne ho visti tanti - continua Rosa Villecco Calipari - ma nessuno esperienza può essere messa a confronto con l'altra. Sono situazioni differenti, che avvengono in paesi diversi, ed è sempre un impegno assai gravoso per chi se ne occupa. Penso quindi che vada fatto un plauso a chi si è impegnato nell'operazione della liberazione di Silvia, a chi è riuscito dopo tanto tempo a ritrovare il bandolo della matassa per riportarla a casa".