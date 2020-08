Il virologo del Niguarda: "Sui Navigli un branco di imbecilli"

Fotogramma

Per Carlo Federico Perno, virologo a capo del laboratorio di microbiologia dell’ospedale Niguarda di Milano, i ragazzi assembrati ai Navigli giovedì sera senza mascherine o con le mascherine abbassate sul collo, sono "un branco di imbecilli. E non lo dico così tanto per dire ma lo dico come commento scientifico. È stupidità allo stato puro". In un'intervista al quotidiano Il Giornale, il virologo dice di temere nuovi positivi al covid19 tra due settimane ("il periodo di incubazione") anche per colpa di questi comportamenti sbagliati.

"Rischiano di vanificare i sacrifici fatti in questi due mesi di isolamento. Non solo, rischiano anche di portare a una nuova chiusura, che spero non avvenga, e quindi di creare ancora più problemi alle attività che stanno cercando di ripartire", sottolinea. Secondo Perno, "solo con la squadra possiamo farcela. Lo dico con le parole del Papa: ci si salva tutti assieme. Ripeto, tutti assieme. Questa frase non ha solo valenza religiosa ma anche medica. Se quelli dell’aperitivo decidono di fregarsene della loro salute, almeno si rendano conto che così compromettono anche la salute degli altri", aggiunge. L'ideale sarebbe che si mettessero "in quarantena" o almeno che limitassero "i contatti nelle prossime settimane. Ma non credo che nessuna di quelle persone ci pensi".