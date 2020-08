Zingaretti: "Obbligatorio vaccino antinfluenzale per over 65"

Fotogramma /Ipa

Oltre all'indagine con i test sierologici che inizieranno lunedì, nel Lazio "sarà obbligatorio il vaccino antinfluenzale per i cittadini over 65, una scelta sempre per garantire il contrasto al virus e all'insegna della sicurezza per i cittadini più a rischio". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti in video conferenza dall'Istituto Spallanzani, per illustrare le modalità di avvio del test sierologici nel Lazio.

Sul 'caso mascherine' alla Regione, Zingaretti conferma "la nostra posizione che abbiamo tutto l'interesse perché su questa vicenda delle mascherine si faccia piena luce. C'e' stata una sollecitazione anche da parte delle forze di opposizione che ho raccolto e che condivido e assicuro che stiamo facendo di tutto anche attraverso l'invio della documentazione alla Procura della Repubblica per appurare che cosa è accaduto e se qualcuno si è approfittato di una situazione di necessità rispetto a questo approvvigionamento, per difendere i cittadini e per difendere le istituzioni".

"Se qualcuno si è approfittato di una situazione di emergenza ne dovrà pagare le conseguenze - ha aggiunto Zingaretti - anche perché oltre alla legge stiamo parlando di una malattia che ha messo tutto il sistema in grande fibrillazione. Lo dico da presidente, da cittadino e da ex malato di questa malattia. Ripeto, tutta la documentazione che noi e la Protezione civile abbiamo viene puntualmente inviata alle forze preposte all'indagine. Ovviamente, ho visto che ieri c'è stato un comunicato stampa di una delle societa' coinvolte, noi lavoriamo per il pieno recupero degli esborsi fatti dalla regione come e' giusto che sia. Anche per questo siamo impegnati con la protezione civile quotidianamente", ha concluso il presidente della Regione.