Coronavirus, Burioni: "Bilancio settimana molto positivo"

(Fotogramma)

Il bilancio della settimana? "E' molto positivo, stiamo raccogliendo i frutti dei grandi sacrifici che gli italiani hanno fatto rimanendo a casa, anche quelli che hanno avuto grandi danni economici. Bisogna ringraziare chi ha fatto il sacrificio più grande. Ora dobbiamo stare attenti, il virus non è sparito e tutto è in mano nostra". Roberto Burioni si esprime così intervenendo a Che tempo che fa su Raidue.

"E' una buonissima notizia la prima sperimentazione sugli animali di un vaccino per il coronavirus. I ricercatori hanno preso il virus, lo hanno fatto crescere e lo hanno inattivato, in modo che possa immunizzare ma non far male", prosegue.

"Lo hanno provato sui topi e sui macachi, il risultato è stato ottimo. Gli animali non hanno avuto danni e sono rimasti protetti dal virus. E' un risultato parziale, quello che funziona sugli animali può non funzionare sull'uomo ma questa è un'ottima notizia", dice il virologo.