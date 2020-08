Covid, Aifa autorizza studio su farmaco per forme gravi

Fotogramma

L'Agenzia italiana del farmaco approva un nuovo studio su una potenziale terapia contro Covid19 in forma grave. È stato infatti autorizzato uno studio adattativo, randomizzato, controllato, di fase 2/3, di superiorità verso placebo che valuterà l’efficacia e la sicurezza del reparixin.

Il farmaco, non ancora autorizzato, è un bloccante sintetico dell’attività biologica del Cxc ligand 8 [Cxcl8; interleukin (IL)-8] che, in modelli animali e test in vitro, ha dimostrato la capacità di contrastare la chemiotassi indotta dal Cxcl8, e quindi l’infiltrazione tissutale da parte di cellule leucocitarie, con conseguente riduzione del danno a carico di diversi organi e tessuti mediato dai processi infiammatori sia cronici che acuti. Nello studio, reparixin viene proposto per il trattamento della polmonite secondaria ad infezione da Sars-Cov-2 in soggetti con un quadro clinico severo. Lo studio sarà coordinato dall’Irccs San Raffaele di Milano.