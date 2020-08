Sallusti: "Di Matteo-Bonafede? Scontro tra personalità disturbate da egocentrismo"

(Fotogramma)

"Di Matteo voleva arrestare Berlusconi e ha finito per arrestare politicamente il ministro della Giustizia, non mi sembra una carriera pazzesca, e Bonafede, un ministro che voleva arrestare tutti gli evasori, ha finito per liberare 400 mafiosi. Secondo me più che un caso politico siamo di fronte a due personalità disturbate dall’egocentrismo e dall’ambizione che si sono scontrate fra loro". Lo ha detto a 'Non è l’Arena' Alessandro Sallusti.