Zaia: "Virus artificiale? E' scenario scientifico, non lo dico io"

"Io non sono un virologo: ma questi sono gli scenari. Cercate e troverete le versioni di cui ho parlato io. Dal punto di vista scientifico, è un'assurdità contestare quello che ho detto. Uno può dire 'non è così', ma non sono sparate. Ci sono pubblicazioni scientifiche". Luca Zaia risponde così, in conferenza stampa, alle domande sull'affermazione con cui ieri ha fatto riferimento ad un possibile carattere artificiale del coronavirus.

"Se uno propone una riflessione, c'è sempre qualcuno che ha da ridire. Non capisco perché ci si debba omologare alla linea di pensiero considerata assodata", dice il governatore del Veneto facendo riferimento a scenari che riconduce alla "letteratura scientifica". "Il coronavirus nell'estate tende ad andarsene, sono rare le sindromi influenzali estive. Ci sono virologi che dicono che il virus con il caldo se ne va. Altri virologi dicono che la temperature non influisce". Altri dicono che "il virus si spompa". "Poi c'è "una corrente non complottista" che comprende "il premio Nobel Montagnier che -dice lui- qualcuno potrebbe aver provato di produrre il vaccino per l'Aids. Non c'è un'accusa a nessuno, se fosse vera la teoria di Montagnier sarebbe un lavoro a fin di bene. Io ho detto che spetta ai virologi, io non sono un virologo: ma questi sono gli scenari. Cercate e troverete le versioni di cui ho parlato io".