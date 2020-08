Coronavirus, altri 4 medici morti: sono 160 in tutto

(Fotogramma)

Salgono a 160 i medici morti per coronavirus in Italia. Da venerdì scorso, 8 maggio, l''elenco caduti' aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) si allunga di 4 nuovi nomi. Sono quelli di Guglielmo Colabattista, medico ospedaliero in pensione; Alfredo Franco, medico legale; Angelo Gnudi, ex ordinario di endocrinologia, in pensione; Marta Ferrari, medico del lavoro.

Morto anche un altro farmacista per Covid-19, il quattordicesimo in Italia dall'inizio dell'epidemia. A dare la notizia è Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi), che commenta la scomparsa di Francesco Giglioni, 72 anni, che esercitava assieme al figlio nella sua farmacia di Marina di Pisa.

La sua morte "ci ricorda dolorosamente quanto questa epidemia sia ancora lontana dall'essere sconfitta e quanto i farmacisti siano una figura centrale nelle comunità piccole o grandi in cui operano", afferma Mandelli. "Abbiamo sentito il bisogno di ricordare le sue tante iniziative in campo professionale, sanitario e culturale ed è evidente a chiunque che la sua morte lascia un vuoto incolmabile. Il Comitato centrale della Fofi e tutti i farmacisti italiani - conclude - si uniscono nel cordoglio ai famigliari, agli amici e a tutti coloro che amavano e stimavano Francesco".