Coronavirus Lombardia, superati i 15mila morti

Foto Fotogramma

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 15.054 in Lombardia, +68 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Sale ancora il numero dei contagi: sono complessivamente 81.871, +364 rispetto a ieri.

Diminuiscono le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 341, 7 in meno rispetto a ieri. Anche i ricoverati non in terapia intensiva flettono: 5.397, -31 nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 492.642, +7.508 rispetto a ieri.

Non si arresta la crescita dei contagi in provincia di Milano così come nell’area di Brescia, mentre continuano a rallentare nel resto della Lombardia. In particolare in provincia di Milano il numero dei casi tocca i 21.490 (+114) di cui a Milano città sono 9.071 (+52), mentre in provincia di Brescia 13.620 (+70).

Rialzi a due cifre o vicini allo zero per le altre province lombarde. In dettaglio le altre province: Bergamo 11.791 (+50), Como 3.504 (+8), Cremona 6.250 (+2), Lecco 2.536 (+50), Lodi 3.277 (+6), Monza e Brianza 5.074 (+19), Mantova 3.251 (0), Pavia 4.801 (+24), Sondrio 1.288 (+1), Varese 3.196 (+14) e 1.793 in corso di verifica.