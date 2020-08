Raggi ai romani: "Alleanza contro gli zozzoni"

(Fotogramma/Ipa)

''Nella fase 1 i rifiuti sono stati gestiti in maniera molto puntuale, abbiamo visto una città pulita come non si vedeva da tempo. Ama ha fatto una lavoro importante, con la sanificazione dei cassonetti e delle strade, è stato uno sforzo intenso e i risultati si sono visti. Ma appena è iniziata la Fase 2,alcuni controlli probabilmente si sono allentati, tante più persone in strada, e qualche zozzone ha colpito di nuovo''. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi in diretta Facebook sulla Fase 2.

''Ho fatto alcune foto - continua Raggi mostrando le immagini di una stampante e una porta per strada - Questa è una stampante per strada, vi dico che lo zozzone è stato rintracciato grazie a dei documenti ritrovati nella stampante stessa. Poi c'è un altro episodio che ha visto i cittadini protagonisti, di questo io li ringrazio. Vicino a un parco della nostra città che qualcuno pensava discarica una poltrona. Davanti a questa scena, ci sono stati altri cittadini che hanno ripreso la scena e chiamato i vigili: questo zozzone è stato beccato e multato''.