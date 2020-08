Coronavirus, Arcuri: "Servono reagenti per i tamponi"

"Fino a ieri noi abbiamo distribuito 4 milioni di tamponi e di provette alle regioni. Abbiamo acquistato altri 5 milioni di tamponi perché possa essere incrementato il numero di cittadini che vengono sottoposti a questa analisi. Abbiamo fatto una richiesta di offerta perché da soli i tamponi non bastano: servono reagenti di estrazione e reagenti di amplificazione". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri nel corso del punto stampa nella sede della Protezione civile. "I reagenti sono un bene scarso nel mondo, in Italia ci sono pochi produttori e spesso non sono italiani", ha aggiunto.