Coronavirus, Papa prega per gli infermieri: "Esempio di eroicità"

(Fotogramma)

Il Papa a Santa Marta prega per gli infermieri e le infermiere nell’emergenza coronavirus. "Oggi - dice Francesco nell’intenzione di preghiera - è la giornata degli infermieri. Ieri ho inviato un messaggio. Preghiamo oggi per gli infermieri e le infermiere, uomini e donne, ragazzi e ragazze che fanno questa professione". "E’ più di una professione - osserva il Papa - è una vocazione, una dedizione. Il Signore li benedica, in questo tempo della pandemia hanno dato esempio di eroicità, alcuni hanno dato la vita. Preghiamo per gli infermieri e le infermiere".

Nella Giornata Internazionale dell’Infermiere, nel contesto dell’Anno Internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica indetto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, Bergoglio scende in campo in favore degli operatori sanitari in prima linea nella pandemia. "In questo momento storico, segnato dall’emergenza sanitaria mondiale provocata dalla pandemia del virus Covid-19, abbiamo riscoperto quanto la figura dell’infermiere, ma anche dell’ostetrica, ricoprano un ruolo di fondamentale importanza", scrive Bergoglio nel rivendicare per la categoria maggiori riconoscimenti.

"Quotidianamente assistiamo alla testimonianza di coraggio e di sacrificio degli operatori sanitari, in particolare delle infermiere e degli infermieri, che con professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo assistono le persone affette dal virus, anche a rischio della propria salute - dice il Pontefice - Ne è prova il fatto che, purtroppo, è elevato il numero degli operatori sanitari che sono morti nel fedele compimento del loro servizio. Prego per loro - il Signore li conosce ciascuno per nome - e per tutte le vittime di questa epidemia".

Bergoglio nel messaggio richiama i responsabili delle Nazioni del mondo ad investire nella sanità, nelle persone, come gli infermieri in prima linea nella cura dei malati: "In tanti Paesi, la pandemia ha messo in luce anche molte carenze a livello di assistenza sanitaria. Per questo, mi rivolgo ai responsabili delle Nazioni di tutto il mondo, affinché investano nella salute come bene comune primario, potenziando le strutture e impiegando più infermieri, così da garantire a tutti un adeguato servizio di cura, nel rispetto della dignità di ogni persona. E' importante riconoscere fattivamente il ruolo essenziale che questa professione ricopre per la cura dei pazienti, l’attività di emergenza territoriale, la prevenzione delle malattie, la promozione della salute, l’assistenza in ambito familiare, comunitario, scolastico".

"Gli infermieri e le infermiere, come pure le ostetriche - scrive Francesco - hanno diritto e meritano di essere meglio valorizzati e coinvolti nei processi che riguardano la salute delle persone e della comunità. E' dimostrato che investire su di essi migliora i risultati in termini di assistenza e di salute complessiva. Occorre, pertanto, far crescere il loro profilo professionale, fornendo idonei strumenti a livello scientifico, umano, psicologico e spirituale per la loro formazione; come pure migliorare le loro condizioni di lavoro e garantirne i diritti affinché possano svolgere in piena dignità il loro servizio". Alle ostetriche, in particolare, che assistono le donne in gravidanza e le aiutano a dare alla luce i loro bambini, il Papa dice: "Il vostro lavoro è tra i più nobili che esistano, dedicato com’è direttamente al servizio della vita e della maternità".