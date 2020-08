Roma, urtata dall'autobus: 19enne in codice rosso

Immagine di repertorio (Adnkronos)

Una ragazza di 19 anni è rimasta ferita dopo essere stata urtata da un mezzo dell'Atac della linea 063 in via di Dragona, all'incrocio con via Gasbarra a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Roma Capitale. La ragazza è stata trasportata al San Camillo, in codice rosso, ma per la dinamica dell'incidente: non risulta infatti in pericolo di vita. Sono in corso rilievi e indagini per ricostruire l'accaduto.