Uccise la ex al karaoke, ergastolo per Domenico Massari

Domenico Mimmo Massari è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della ex moglie, Deborah Ballesio, 39 anni, freddata a colpi di pistola lo scorso 13 luglio ai bagni 'Aquario' tra Vado Ligure e Savona. La sentenza è stata emessa oggi dalla Corte d'Assise di Savona. L'uomo, 54 anni, aveva colpito la ex mentre animava una serata di karaoke con 6 colpi d'arma da fuoco e nella sparatoria erano rimaste ferite anche 2 donne ed una bambina, che si trovavano tra il pubblico del locale della riviera.

Il processo era iniziato lo scorso gennaio. Per Massari l'accusa aveva chiesto ergastolo e isolamento. L'uomo era fuggito dopo il delitto e poi si era costituito nel carcere di Sanremo. Agli inquirenti aveva confessato il delitto contestando il movente, legato a suo dire a risentimenti di natura economica e non a gelosia nei confronti dell'ex moglie.