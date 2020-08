(Fotogramma)

Sono 166.195 le persone controllate nell'ambito delle verifiche sul rispetto delle misure per il contenimento del coronavirus, mentre 1549 sono i sanzionati. Sono i dati diffusi dal Viminale relativi alla giornata di ieri. Sono 16 i positivi al covid 19 denunciati per violazione della quarantena e tre le persone denunciate per false dichiarazioni.