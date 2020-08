Roma, spari a Ciampino: un morto e un ferito grave

Un ragazzo di 24 anni è stato ucciso e un altro uomo è stato ferito in modo grave è morto in una sparatoria avvenuta in via Cagliari, a Ciampino in provincia di Roma.

Il ferito è stato portato in ospedale. I militari lo hanno rinvenuto a terra sull'erba appena fuori dall'abitazione della vittima.

Mentre un altro uomo è stato portato in caserma dai carabinieri per essere ascoltato in relazione all'omicidio. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Non si esclude che alla base degli spari ci possa essere una lite tra amici. L'uomo sarà ascoltato dal magistrato.