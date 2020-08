Silvia Romano, Bertolaso: "Cooperanti? Affidarsi a ong serie"

Fotogramma

"Non si può fermare l’entusiasmo di chi va ad aiutare gli altri ma bisogna affidarsi a ong ben strutturate. La onlus di riferimento di Silvia Romano in Kenya mi sembra una di quelle organizzazioni sprovvedute". A dirlo all’Adnkronos l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso.

"E' necessario che chi parte per fare il cooperante si affidi a ong serie, che prevedano un’ottima formazione, che evitino di mandare le persone in luoghi rischiosi. Solo così si può partire in sicurezza per fare un lavoro che è estremamente importante e meritorio".