Silvia Romano, duro appello dello zio: "Basta speculare su di noi"

Fotogramma

"Siamo in silenzio stampa, nessuno ci vuole aiutare ma solo fare carriera sulla nostra pelle e speculare". A dirlo all'Adnkronos è Alberto Fumagalli, lo zio di Silvia Romano. Raggiunto telefonicamente, Fumagalli ha rivolto un duro appello ai cronisti, affinché la sua famiglia venga lasciata in pace.

"Basta, ho dovuto staccare il telefono - spiega - ho giornalisti che vanno in giro per il quartiere con la mia foto in mano, vanno dal tabaccaio, fanno domande sul mio lavoro. Lo ribadisco per l'ultima volta: silenzio stampa".