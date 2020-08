Coronavirus, Confindustria-Arcuri: insieme per trovare reagenti

(Fotogramma)

"La collaborazione tra gli Uffici del Commissario all’Emergenza, Domenico Arcuri e Confindustria Dispositivi Medici, presieduta da Massimiliano Boggetti, è stata davvero proficua e fattiva in particolare nell’ultima settimana, nella complessa attività volta all’individuazione di soluzioni per risolvere, in particolare, la problematica legata alla scarsità dei reagenti, indispensabili in questa fase dell’emergenza". E' quanto sottolineano in una nota congiunta Confindustria dispositivi medici e gli uffici del commissario, dopo le dichiarazioni rilasciate in precedenza da Boggetti.

I contatti sono quotidiani e numerosi, fanno sapere, "come le aziende che sono state individuate ed attivate, con l’obiettivo di concorrere alla soluzione di questa problematica. Insomma, una collaborazione davvero esemplare". A valle di questa relazione, oggi il Commissario Arcuri e il Presidente Boggetti hanno insieme pianificato ulteriori momenti di collaborazione. "La drammatica emergenza che stiamo vivendo passa anche per l’attivazione di collaborazioni istituzionali, fattive e positive come quella con Confindustria Dispositivi medici - Usciremo più in fretta e meglio da questa crisi se tutte le istituzioni e le categorie coinvolte, a partire dalle imprese, faranno la loro parte, come in questo caso sta accadendo".

"Le nostre strutture stanno collaborando attivamente, e sono felice che la profonda conoscenza del mercato e dell’industria che stiamo mettendo a disposizione del Commissario Arcuri possa aiutare il nostro Paese ad uscire da questa tremenda crisi - ha aggiunto Massimiliano Boggetti - Abbiamo inoltre concordato un incontro, che avverrà non appena la situazione si sarà normalizzata, per lavorare insieme al rilancio dell’industria dei dispositivi medici in Italia".