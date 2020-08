Coronavirus, in Lombardia 83.820 positivi: +522 in 24 ore

(Fotogramma)

Sale a 83.820 il numero di positivi al Coronavirus in Lombardia, +522 in 24 ore. Il numero di decessi è invece di 15.296, +111 rispetto a ieri, mentre scende il numero di ricoverati in terapia intensiva, -10 in 24 ore per un totale di 297 pazienti ricoverati. Quanto al numero di tamponi effettuati sono 538.243, +14.080. Un dato importante è quello dei guariti: si parla di 30.009 in totale, +653.

"Sono dati positivi - ha commentato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi nella consueta diretta Facebook -. Oggi i dati dei guariti è significativo e ci aiuta a sfondare la quota dei 30mila". Un altro dato importante, ha rimarcato Rolfi, "è quello delle persone che escono dalla terapia intensiva o dai ricoveri Covid non in terapia intensiva". Significa che "altri 10 cittadini intraprendono un percorso di cure meno intense".

Rolfi ha quindi ricordato "i momenti di maggior criticità, quando eravamo arrivati attorno a 1.400 persone in intensiva". Il calo, ha aggiunto l'assessore, "è costante e graduale, è un segno che i dati vanno a consolidarsi e conferma il buon andamento della situazione".

Buone notizie anche sul fronte dell'R0, il 'numero di riproduzione di base' che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun infetto: "In Lombardia - ha spiegato Rolfi - è pari a 0,53 contro la media nazionale di 0,70. Significa che le misure di contenimento, il distanziamento e il senso di responsabilità dei lombardi stanno dando in Lombardia un segnale molto importante di miglioramento rispetto al territorio nazionale, bisogna continuare su questa strada".