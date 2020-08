Lucarelli vs Meluzzi: "Ordine prenda provvedimenti". Lui: "Opinione irrilevante"

(di Ilaria Floris)

"Sarebbe ora che l'ordine dei medici prendesse provvedimenti". E' quanto scrive Selvaggia Lucarelli nei confronti dello psichiatra e psicoterapeuta Alessandro Meluzzi. La giornalista cita infatti su Instagram, insieme al commento, un tweet pubblicato dallo psichiatra, che ritrae la cooperante Silvia Romano in spiaggia insieme ad un giovane di colore, con il professore che commenta: 'Tutti al mare!'. "Speriamo si muovano per una volta", esorta la Lucarelli.

Pronta la replica di Meluzzi, che in merito risponde così all'Adnkronos: "La Lucarelli chiede all'ordine di prendere provvedimenti contro di me? Bene, attendo che l'ordine prenda provvedimenti, ma non commento l'opinione della Lucarelli, non per altro: perché mi sembra un'opinione totalmente irrilevante".