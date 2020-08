Tragedia a Carpi, padre e figlio trovati morti in villa

Fotogramma

Tragedia a Carpi, nel Modenese. Un uomo di 37 anni e il padre di 69 anni sono stati trovati senza vita all’interno di una villetta in via Longhena. Sul posto sono intervenuti carabinieri, scientifica e sanitari del 118. Le indagini sono in corso.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio: secondo quanto si apprende infatti, potrebbe essere stato il padre a soffocare il figlio di 37 anni, disabile, con un sacchetto di plastica, per poi togliersi la vita. A fare la drammatica scoperta sarebbe stata la moglie, che era uscita per fare la spesa e al ritorno ha trovato la porta di casa chiusa dall’interno.