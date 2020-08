Fase 2 ristoranti, Vissani vs Lopalco: "Chi ha fatto queste regole? Chiudiamo"

Distanziamento tra i tavoli ma anche norme rigide e dispositivi di sicurezza in cucina per la fase 2 dei ristoranti. E negli studi di 'Piazza Pulita', su La7, sale la tensione tra lo chef Giancarlo Vissani e l'epidemiologo Luigi Lopalco.

"Come si fa? Chi è che ha fatto questa legge?", tuona Vissani contro l'obbligo di portare le mascherine anche mentre si sta ai fornelli. "Come si fa ad assaggiare, poi ci si deve andare a pulire, si deve andare in bagno, si deve essere disinfettati... ma vi rendete conto?", protesta lo chef. Mentre Lo Palco cerca di smussare: "Su questo possiamo ragionare - dice - si sta dando troppa enfasi a questa storia della sanificazione. In cucina ci sono già delle regole igieniche ferree, la diamo per scontata in una cucina", ma poi aggiunge: "Il problema della sicurezza non si risolve con una sola misura, bisogna mettere insieme tutta una serie di misure come quando si va su un cantiere: non basta il casco ma servono anche le scarpe anti infortunistica, devo avere le cinture e tutta una serie di interventi che migliorano la sicurezza in un luogo di lavoro". Ma a quel punto Vissani sbotta: "Noi non siamo tabaccai che possiamo avere il plexiglas davanti. Allora chiudiamo e riapriamo a dicembre, chiudiamo che forse è meglio".