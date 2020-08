San Pietro e le altre basiliche riaprono, sanificazione e termoscanner

Sanificate le Basiliche Papali in vista della riapertura ai fedeli. La Basilica di San Pietro in Vaticano, come pure San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le Mura sono oggetto di scrupolosissima sanificazione per la riapertura al popolo.

Il Vaticano, proprio per arginare al massimo il rischio di contagio da Covid, ha disposto che soprattutto per le celebrazioni festive ai fedeli che entreranno nelle quattro Basiliche Papali sarà controllata la temperatura corporea col termoscanner.