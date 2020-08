Silvia Romano ringrazia i musulmani d'Italia: "Allah vi benedica"

(Fotogramma)

Silvia Romano torna a scrivere sui social e questa volta lo fa per ringraziare i musulmani d'Italia per la solidarietà dimostrata per il suo ritorno a casa. "Assalamualaikum wa rahmatullahi a tutti voi che Allah vi benedica per tutto questo affetto che mi state dimostrando. Grazie a Dio, grazie grazie! È bellissimo questo video, è un’emozione grande. Ciao fratelli! A presto in sha Aallah!" si legge in un commento della cooperante sotto un video pubblicato sulla pagina La Luce News. Nel video, di oltre 5 minuti, sono tanti i volti che si alternano per dare il bentornato alla 24enne milanese, rientrata dopo una lunga prigionia in Somalia e convertitasi all'Islam.