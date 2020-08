Coronavirus Lombardia, 399 nuovi positivi in 24 ore

(Afp)

Sale a 84.518 il numero di positivi al coronavirus in Lombardia, +399 in 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Numeri in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano +299. Cala invece il numero di morti rispetto a 24 ore fa. Sono +39, per un totale di 15.450. Ieri erano 115.

Il numero dei pazienti guariti è invece di 34.219 in totale (+402) mentre continua il calo di quelli ricoverati in terapia intensiva: 268 (-8). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 4.521 (-184). Quanto al numero di tamponi effettuati si attesta a 564.550 (+14.145).

Sale a 22.041 (+75) il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano. In città i contagi sono in leggero aumento: 9.315 (+34). Ieri se ne contavano +30. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo i positivi sono 12.397 (+26), a Brescia 14.091 (+83), a Como 3.625 (+13), a Cremona 6.313 (+10), a Lecco 2.634 (+18), a Lodi 3.341 (+16), a Mantova 3.282 (+1), a Monza 5.265 (+46), a Pavia 4.944 (+25), a Sondrio 1.363 (+24) e a Varese 3.376 (+41).