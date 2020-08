Coronavirus, Papa prega per quanti seppelliscono i morti

(Fotogramma)

“Preghiamo oggi per le persone che si occupano di seppellire i defunti in questa pandemia. È una delle opere di misericordia seppellire i defunti e non è una cosa gradevole naturalmente. Preghiamo per loro che rischiano anche la vita e di prendere il contagio”. Così Papa Francesco alla Messa a Santa Marta nel sabato della quinta settimana di Pasqua. Nell'introduzione - riferisce Vatican News - il Pontefice ha rivolto il pensiero a quanti svolgono il servizio della sepoltura dei morti, rischiando la vita.