Peschereccio disperso, recuperato un secondo corpo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' di Matteo Lo Iacono, il comandante del peschereccio ‘Nuova Iside’ disperso nelle acque tra Ustica e San Vito Lo Capo, il corpo recuperato stamani da una motovedetta della Capitaneria di porto a circa 14 miglia a nord di Capo Gallo. La salma è stata trasportata al porto di Terrasini, dove è avvenuta l’identificazione. Giovedì era stato recuperato anche il corpo di Giuseppe Lo Iacono, all’appello manca solo il terzo membro dell’equipaggio, Vito Lo Iacono. Nelle ricerche che proseguono senza sosta è impegnato anche un elicottero dell'Aeronautica militare.

"Rimaniamo ancor più vicini alla famiglia Lo Iacono nella preghiera, rispettando il loro dolore, nella speranza che presto possa essere ritrovato anche il giovane Vito" ha detto il sindaco di Terrasini (Palermo), Giosué Maniaci dopo il ritrovamento del corpo del secondo membro dell’equipaggio. Stamani il primo cittadino ha avuto un colloquio telefonico con la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. "Ha voluto manifestare tutta la vicinanza dello Stato per questa tragedia e ha promesso che queste famiglie non rimarranno sole", ha detto il sindaco che ha proclamato per domani il lutto cittadino. "Vi chiedo sin d’ora - ha aggiunto rivolgendosi ai propri concittadini - di avere rispetto del dolore dei familiari nelle modalità di svolgimento del funerale". Ieri pomeriggio a Terrasini sono state celebrate le esequie di Giuseppe Lo Iacono.