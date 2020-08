Burioni: "Italiani sono mutati, virus non so"

"Io non so se il virus è mutato, ma sono mutati gli italiani. Sono molto più coscienti del pericolo e del fatto che con i nostri comportamenti possiamo favorire o impedire il contagio". Sono le parole di Roberto Burioni, ospite di Che tempo che fa. Il virus è meno potente? "Ancora non lo sappiamo, anche se diversi clinici dicono che vedono quadri più lievi. Noi non abbiamo ancora evidenze scientifiche che questo è accaduto, però la scienza non riesce a vedere oggi quello che è successo ieri. Il numero di casi in calo e i dati molto molto buono sono il risultato di quello che è accaduto" 15-18 giorni fa", dice il virologo, aggiungendo che "se c'è qualche caso, è importante essere in grado di individuarlo e isolarlo".