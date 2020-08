Coronavirus, 326 nuovi contagi in Lombardia

(Fotogramma/Ipa)

I morti dall’inizio dell'emergenza coronavirus sono complessivamente 15.519 in Lombardia, +69 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Il dato torna a salire rispetto a ieri quando i decessi erano stati 39. I contagi sono complessivamente 84.844 (+326), ieri invece l'incremento era stato maggiore (+399).

Raddoppiano i guariti in Lombardia in sole 24 ore: sono 35.042 (+823) rispetto ai 34.219 (+402) di ieri. Diminuiscono anche le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 255, -13 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva flettono con più velocità: 4.480, -41 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 576.359, +11.809. "I dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione", è il commento ai dati dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Non si arresta la crescita dei contagi da coronavirus in provincia di Milano, rialzi a una o due cifre invece nel resto della Lombardia secondo gli ultimi dati diffusi da Regione Lombardia. In particolare in provincia di Milano il numero dei casi tocca i 22.151 (+110), a Milano città sono 9.371 (+56).