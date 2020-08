Flavio Carboni: "Nessun sacco da svuotare, nel mio libro racconto un tratto di storia"

Flavio Carboni al processo Banco Ambrosiano (Fotogramma)

"Nessun 'sacco da svuotare'", ma la voglia di "raccontare un vero e proprio tratto di storia". Così Flavio Carboni interviene sulle indiscrezioni relative al libro in uscita, scritto insieme al giornalista Mario Portanova, in cui l'imprenditore venuto in contatto con alcuni dei principali misteri italiani racconta la sua verità.

"Mentre da un lato confermo volentieri la mia incondizionata fiducia e stima nei confronti dell'editore Lorenzo Fazio e del giornalista Mario Portanova - scrive Carboni in una nota -, dall'altro, e non senza un certo rammarico, mi vedo costretto a chiarire alcune erronee affermazioni apparse su internet sul cosiddetto 'libro ombra', nel superiore interesse della verità, dei miei rapporti con vari personaggi e degli avvenimenti nella loro effettiva realtà. Non si tratta di alcun 'sacco da svuotare', a seguito di pentimenti o altro, bensì raccontare un vero e proprio tratto di storia. E' questo, e solamente questo, il motivo essenziale che mi ha indotto a scrivere il libro in prossima pubblicazione il cui titolo, tra l'altro, è ancora da definire".