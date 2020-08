Messe al via, Papa: "Rispettare norme per la salute"

(Foto Fotogramma)

Il Papa lancia un forte appello al rispetto delle norme anti contagio alla vigilia della riapertura delle messe al popolo. "Per favore- ammonisce Bergoglio a braccio al Regina Coeli - andiamo avanti con le norme che ci hanno dato per custodire la salute del popolo".

"In alcuni Paesi - dice Bergoglio- sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo". Quindi il monito al rispetto delle norme per arginare il più possibile ogni rischio di contagio da Covid-19.

Un massimo di 200 fedeli, non uno di più, nelle chiese più grandi. All’aperto potranno partecipare alle messe fino a mille fedeli. I limiti sono frutto di una definizione nei dettagli del Protocollo della Cei con governo e Comitato tecnico scientifico per cui le celebrazioni col popolo, al via dal domani, dovranno attenersi ai numeri stabiliti.

In tutte le Basiliche Papali - San Giovanni in Laterano, la Basilica di San Pietro, San Paolo fuori le mura e la Basilica di Santa Maria Maggiore - sarà utilizzato termoscanner per misurare la temperatura corporea dei fedeli che parteciperanno alle celebrazioni. Specie per le messe festive dove c’è l’affluenza maggiore.

In vista della riapertura ai fedeli, le Basiliche Papali sono state sanificate.