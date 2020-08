Wojtyla, quando Cossiga ne ricordava il ruolo nella caduta del Muro

(Fotogramma)

“Sulla caduta del muro di Berlino più che la Santa Sede secondo me hanno avuto un ruolo determinante Giovanni Paolo II e la Polonia. Anzi, su questo non ho dubbi. Anche perché delle vicende inerenti il Papa all’epoca ero ben informato. Si immagini che ogni volta che andavo in Russia o soltanto passavo per l’Unione sovietica per andare in Cina oppure in Giappone, papa Wojtyla voleva che al mio rientro mi recassi da lui per raccontargli esattamente e con minuziosità di dettagli cosa stava succedendo al di là della cortina di ferro. Così accadde quando mi recai a Varsavia per una visita di stato in Polonia ed ero diventato presidente della Repubblica”. Così Francesco Cossiga raccontava dell’’amico’ Karol Wojtyla a Clio Pedone, ne 'L’uomo che guardò oltre il Muro' (Rubbettino).

Cossiga ricorda la lunga lista di incontri con Giovanni Paolo II: “Avevo conosciuto il Santo padre quando ero presidente del Consiglio perché, per una pura circostanza temporale, lui è stato eletto al soglio di Pietro qualche mese prima che io fossi nominato premier. Poi l’ho conosciuto in veste di presidente del Senato e infine da presidente della Repubblica. Complessivamente l’ho incontrato 59 volte, 22 delle quali siamo stati a colazione e a pranzo insieme. Senza dubbio sono stato l’uomo pubblico che più l’ha avvicinato”.