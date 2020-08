"Ho ammazzato mia moglie", pensionato si costituisce a Niscemi

(Fotogramma)

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) (Loc/Adnkronos)

Si è presentato in caserma con i vestiti ancora sporchi di sangue. "Ho ammazzato mia moglie", ha detto ai militari della stazione. Femminicidio stamani a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo di 67 anni ha ucciso la moglie di 66 anni, accoltellandola alla gola nell’appartamento in cui vivevano in pieno centro. Quando i militari sono giunti al piano terra della palazzina in via Falcone hanno trovato la donna distesa sul letto in una pozza di sangue e con un tagliacarte ancora conficcato nel collo. La coppia che aveva due figli, uno dei quali vive nello stesso palazzo dei genitori, pare non avesse una storia di violenze alle spalle.

"Non ci sono denunce per stalking e maltrattamenti", spiegano gli investigatori dell’Arma. Sembra, invece, che il pensionato, che è stato adesso arrestato, avesse da qualche tempo problemi psichiatrici e fosse in cura al dipartimento di salute mentale. Sul posto ci sono il medico legale, il procuratore di Gela, Fernando Asaro, e il sostituto Mario Calabrese. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Gela.