Coronavirus, 1136 sanzioni prima della Fase 2

Fotogramma

Sono 127.976 le persone sottoposte a controllo nella giornata di ieri, ultima del lockdown prima della Fase 2, e 1.136 quelle sanzionate dalle forze di polizia per la violazione delle misure di contenimento del coronavirus. Sono i dati pubblicati sul sito del Viminale. Sei persone sono state denunciate per false dichiarazioni e 13 positivi sono stati denunciati per violazione della quarantena.

Sono stati invece 37.078 i negozi sottoposti a controllo: 37 gli esercenti sanzionati e cinque le attività chiuse provvisoriamente.