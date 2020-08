Fase 2, Musumeci: "In Sicilia mascherina anche in pubblico, forse sanzioni"

(Afp)

"Esorto i siciliani a portare la mascherina anche uscendo da casa, nei luoghi pubblici. Noi al momento non abbiamo posto sanzioni, ma oggi ho visto tanta gente senza mascherine all'esterno e ciò non toglie che tra qualche giorno metteremo sanzioni". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Omnibus su La7.

Musumeci ha sottolineato che "è sotto gli occhi di tutti che l'Italia non è omogenea dal punto di vista delle esigenze territoriali e dal punto di vista del dato epidemiologico, il Mezzogiorno se l'è passata meglio per una serie di contingenze ma anche per il senso di responsabilità degli abitanti e per le misure sane e lungimiranti di chi governa". "La riapertura è chiaro che rappresenta innanzitutto una molla psicologica - dice - Qui siamo nel deserto dell'economia e ognuno spera di guardare avanti con un minimo di prospettiva".

"Tra due settimane sarà necessario verificare se il dato epidemiologico, che in Sicilia è al momento pressoché a zero, dovesse subire delle variazioni. A quel punto si deve subito intervenire senza chiederlo a Roma, ma non c'è dubbio che oggi in Sicilia respiro un'aria nuova. E' tornato il sorriso sulla bocca delle gente".