Fase 2, riaprono bar, ristoranti e negozi: le regole

(Foto Fotogramma)

Riaprono da oggi, in tutte le regioni italiane, gli esercizi commerciali. Non tutti avranno i soliti orari e potrebbero anche cambiare giorni di chiusura/apertura sia per evitare ore di punta sui mezzi pubblici, che funzionano a capienza limitata, sia per poter permettere a tutti di usufruire del servizio.

Nei negozi entrate scaglionate, gel igienizzante e guanti: sono alcune delle misure per gli esercizi commerciali previste dal Dpcm sulle riaperture che ha firmato il premier Giuseppe Conte e che avrà vigore da domani.sarà contingentato, sarà obbligatorio l'uso della mascherina.

Niente buffet, sì a prenotazioni e tavoli all'aperto nei ristoranti. Tra gli allegati al Dpcm dal premier Giuseppe Conte, c'è anche quello che illustra nel dettaglio le indicazioni che si applicano "per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione)" (TUTTE LE REGOLE).