Fase 2, Raggi: "Provvedimento per più tavolini all'aperto"

Foto Fotogramma

''Nelle prossime ore approverò un provvedimento per consentire agli esercenti di espandersi e compensare le regole di distanziamento fisico". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervendo a 'Timeline' su SkyTg24. "Meno tavoli all'interno e cerchiamo di portare più tavolini all'esterno. Abbiamo atteso di vedere il decreto legge e poi Roma è patrimonio Unesco. Abbiamo una serie di monumenti che dobbiamo tutelare, per questo stiamo mettendo delle piccolissime prescrizioni per evitare che i tavolini arrivino dentro Fontana di Trevi. Un minimo di buon senso", ha aggiunto Raggi.